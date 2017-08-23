События

17:38 23.08.2017

Сход грузового вагона в Хмельницкой области привел к задержке нескольких пасспоездов

Сход порожнего вагона грузового поезда произошел в 13:31 в среду во время следования грузового поезда по маршруту Львов - Коростень на перегоне Кривин - Славута, возле станции Славута (Хмельницкая обл.).

Как сообщила пресс-служба ПАО "Укрзализныця", пострадавших нет.

Движение поездов осуществляется по второй колее.

В результате инцидента несколько пассажирских поездов задерживается в пути. В частности, задерживаются пассажирские поезда №750 Ивано-Франковск - Киев, №88 Ковель - Новоалексеевка, №78 Ковель - Москва и электропоезд №847/848 Киев - Ривне. Ориентировочное время задержки поездов - до двух часов.

В настоящее время на месте происшествия работает комиссия "Укрзализныци". Выясняются причины схода грузового вагона. Для ликвидации схода вагона задействован восстановительный поезд станции Шепетовка.

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Интерфакс-Украина
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