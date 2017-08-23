Луценко ратует за кардинальную реформу пенитенциарной службы

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко негодует из-за трагических событий в Одесском следственном изоляторе и выступает за серьезное реформирование пенитенциарной службы, в том числе в вопросе набора нового персонала.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в среду во время визита в Запорожье Ю.Луценко отметил, что благодаря ряду изменений пенитенциарное законодательство стало в значительной мере более либеральным и гуманным, в чем заслуга и депутатского корпуса, и уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской.

"Но, к сожалению, то, что произошло в Одесском следственном изоляторе, указывает на полное пренебрежение законом со стороны руководства данного учреждения", - заметил генпрокурор, добавив, что вызывает шок тот факт, что человек, приговоренный к пожизненному заключению за убийство, был расконвоирован и, днями не заходя в свою камеру, свободно передвигался по территории СИЗО.

Комментируя применение физической силы к заключенным, Ю.Луценко сказал: "Без соответствующего приказа, являющегося в соответствии с законодательством обязательным, без согласования с прокуратурой задействование спецназа для массового, без разбора, избиения является и незаконным, и просто шокирующим".

Кроме того, генпрокурор сообщил, что будет инициировать вопрос не только о персональной ответственности руководителя спецназа, не только руководителя следственного изолятора, но и о судьбе всей пенитенциарной службы.

"Работа там низкооплачиваемая, а сама служба коррумпирована, пренебрегает законами и неэффективна. Мы должны, и я говорил об этом с премьер-министром, кардинально реформировать пенитенциарную службу - это означает большую зарплату, новый персонал и новое руководство. Я убежден, что бизнес, который крутится вокруг СИЗО, не должен приводить к убийствам и избиению людей в этих государственных учреждениях", - уверен Ю.Луценко.

Как сообщалось, вечером 17 августа заключенный Одесского СИЗО убил и расчленил сотрудницу следственного изолятора. Правоохранители разоблачили подозреваемого в убийстве - им оказался 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе, ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По факту гибели женщины органы полиции начали уголовное производство по п.13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство). Кроме того, следователи прокуратуры Одесской области начали уголовное производство по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

На время расследования от своей должности отстранен начальник Одесского СИЗО Вячеслав Коваль.

Кроме того, сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с представителем уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Одесской области Анатолием Пазичуком провели проверку соблюдения прав заключенных в Одесском СИЗО, в ходе которой выявлены "факты бесчеловечного обращения" с находящимися там людьми.

По результатам проверки начато уголовное производство по ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.

Позднее прокуратура Одесской области переквалифицировала уголовное производство по факту массового избиения арестантов в Одесском СИЗО с "превышения власти с использованием насилия" (ч.2 ст. 365) на "пытки" (ч.2 ст. 127).