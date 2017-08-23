События

16:52 23.08.2017

Украинские пограничники выстрелами останавливали правонарушителей близ границы со Словакией

В Закарпатской области близ границы со Словакией украинские пограничники применили меры физического воздействия, чтобы задержать двух нетрезвых нарушителей государственной границы.

Как сообщает в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, накануне вечером пограничный наряд, который нес службу вблизи села Завосино, заметил легковой автомобиль Volkswagen Touareg иностранной регистрации двигавшийся в сторону границы. По требованию правоохранителей водитель не остановился. Старший пограничного наряда сделал предупредительный выстрел вверх, после чего автомобиль остановился.

"Из транспортного средства вышли двое неизвестных в состоянии алкогольного опьянения. Пассажира правоохранители задержали, а водитель сел за руль и попытался скрыться с места происшествия. Поскольку его автомобиль был заблокирован транспортом пограничников, правонарушитель пошел на прорыв, повредив шлагбаум контрольного поста. Его начали преследовать. По дороге водитель джипа не справился с управлением, наехал на камень, в результате чего автомобиль перевернулся", - сказано в сообщении.

Как выяснилось впоследствии, за рулем иномарки находился 46-летний житель с.Малый Березный, в качестве пассажира был его 47-летний односельчанин.

На место происшествия прибыла группа реагирования и представители Национальной полиции.

Сейчас правонарушителей привлечены к административной ответственности по статьям "нарушение режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины" и "злостное неповиновение требованию работника Государственной пограничной службы Украины" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также ГУ Нацполиции в Закарпатской области отправлено сообщение по статье 345 Уголовного кодекса Украины "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Транспортное средство передано полиции.

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