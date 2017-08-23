События

16:37 23.08.2017

В СБУ не исключают, что спецслужбы РФ могли использовать украинца Лимешко в Крыму с провокационными намерениями

Задержанный ФСБ РФ в оккупированном Крыму гражданин Украины Геннадий Лимешко мог быть использован спецслужбами России с провокационными намерениями, допускает глава СБУ Василий Грицак.

"К сожалению, я не могу дать детальных данных по поводу обстоятельств того, как Лимешко попал на территорию Крыма, но ваше предположение я также могу допустить со своей стороны", - сказал он на встрече с журналистами в среду в Киеве, отвечая на вопрос о том, мог ли так называемый "украинский диверсант" Г.Лимешко попасть в Крым, будучи вслепую использованным ФСБ, как и трое украинцев, которых российские спецслужбы обманным путем под видом проведения строительных работ намеревались использовать на территории России для подготовки терактов с целью провокаций против Украины.

При этом глава СБУ добавил: "Я убежден, что украинские спецслужбы не посылали его для совершения каких-то актов на территории Крыма".

Как сообщалось, ФСБ РФ 15 августа заявила о предотвращении в оккупированном Крыму ряда диверсий против объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова и задержании "агента Службы безопасности Украины" - гражданина Украины Г.Лимешко. Киевский районный суд Симферополя постановил арестовать Г.Лимешко на два месяца – до 13 сентября.

В СБУ заявили, что задержание якобы их "агента" является очередной провокацией и фейковой новостью, которую российская сторона использует для запугивания населения полуострова.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины уточнили, что Г.Лимешко проходил военную службу в одном из подразделений Сухопутных войск ВСУ с ноября 2016 по май 2017 года и был уволен в мае в связи с систематическим нарушением дисциплины по статье "служебное несоответствие".

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