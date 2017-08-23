Нардеп Поляков наконец-то носит электронный браслет

Народный депутат Украины Максим Поляков (фракция "Народный фронт") спустя полтора месяца надел электронное средство контроля, о чем заявил он сам, проиллюстрировав этот факт соответствующей фотографией.

"Прошло полтора месяца с момента первой попытки НАБУ надеть мне электронный браслет. Методом проб и ошибок, с пятого раза, после учета всех замечаний адвокатов, которые каждый раз учили сотрудников антикоррупционного органа действовать в рамках закона, заставили их соблюсти процедуры, и я, как законопослушный гражданин, надел электронное средство контроля", - написал депутат на странице в Фейсбуке в среду.

В подтверждение своих слов М.Поляков прикрепил к посту фотографию, на которой он, улыбчивый и в вышиванке, сидит в кабинете правоохранителей и демонстрирует электронный браслет на ноге.

Как сообщалось, М.Поляков подозревается в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 19 июня 2017 года задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. Следствие установило, что задержанные, действуя в интересах народных депутатов М.Полякова и Борислава Розенблата, получили от представителя иностранной компании взятку на общую сумму более $300 тыс. с целью подготовки ими законопроектов в сфере добычи янтаря и их внесения в Верховную Раду для принятия решений в пользу указанной иностранной компании.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 21 июня внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народных депутатов М.Полякова и Б.Розенблата. Верховная Рада 11 июля дала согласие на привлечение к уголовной ответственности М.Полякова, однако отказала в предоставлении согласия на задержание и арест.

21 июля Соломенский райсуд Киева избрал М.Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн и возложил на него ряд обязательств. Так, он обязан носить электронное средство контроля, не отлучаться из Киева и Умани (Черкасская обл.) без разрешения следователя, прокурора или суда, сдать все свои заграничные паспорта.

25 июля парламентарий внес определенный судом залог.

Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения М.Полякову на 2 месяца – до 17 октября. Кроме того, остается в силе залог, внесенный за М.Полякова, в размере 304 тыс. грн.