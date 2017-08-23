События

15:46 23.08.2017

В Запорожье государственный флаг подняли на 90м над Днепром

Жители Запорожья отметили День государственного флага Украины поднятием желто-голубого стяга на 90 метров над Днепром.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", церемония поднятия государственного флага прошла на острове Хортица на одном из самых высоких флагштоков Украины, установленном на древнем кургане. В акции приняли участие сотни жителей Запорожья, среди которых представители местных властей, военные, нацгвардейцы, волонтеры.

В праздновании Дня государственного флага на Хортице принял участие генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который прибыл в Запорожье с рабочим визитом. Он поздравил запорожцев с праздником, а также вручил награды президента Украины "За гуманитарное участие в антитеррористической операции" запорожским волонтерам.

"Страна , которая сумела остановить врага, контролирующего одну пятую часть суши, сможет отстоять свою свободу и быть успешной. И над нами всегда будет развиваться желто-голубой флаг", - отметил Ю.Луценко.

Также запорожцы помянули минутой молчания украинских патриотов всех времен, которые отдали жизнь за независимость Украины и ее флаг.

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