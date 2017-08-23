СБУ обезвредила взрывчатку, найденную под пешеходным мостом в Ивано-Франковске
В Ивано-Франковске сотрудники Службы безопасности Украины обезвредили взрывное устройство под пешеходным мостом.
"На телефон доверия управления СБУ в Ивано-Франковской области поступило сообщение от местного жителя о подозрительном предмете под пешеходным мостом в областном центре через реку Быстрица-Солотвинская в село Загвоздье ", - сообщает пресс-центр СБУ среду.
Следственно-оперативная группа полиции, которая выехала на место происшествия, обнаружила предмет, похожий на тротиловую шашку со взрывным механизмом.
Опасный предмет был обезврежен на месте.
Решается вопрос об открытии уголовного производства, в рамках которого будет назначен ряд экспертиз и установлены обстоятельства происшествия.