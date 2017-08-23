СБУ обезвредила взрывчатку, найденную под пешеходным мостом в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске сотрудники Службы безопасности Украины обезвредили взрывное устройство под пешеходным мостом.

"На телефон доверия управления СБУ в Ивано-Франковской области поступило сообщение от местного жителя о подозрительном предмете под пешеходным мостом в областном центре через реку Быстрица-Солотвинская в село Загвоздье ", - сообщает пресс-центр СБУ среду.

Следственно-оперативная группа полиции, которая выехала на место происшествия, обнаружила предмет, похожий на тротиловую шашку со взрывным механизмом.

Опасный предмет был обезврежен на месте.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, в рамках которого будет назначен ряд экспертиз и установлены обстоятельства происшествия.