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14:08 23.08.2017

Украина начинает программу вооружено-технического осовременивания армии

Украина начинает программу вооружено-технического осовременивания армии, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Сейчас мы начинаем программу вооружено-технического осовременивания армии. Мы должны вывести наше вооружение на уровень 21-го века", - заявил президент во время открытия выставки вооружений в центре Киева в среду.

"Перед учеными, инструкторами, руководителями оборонных предприятий стоят важные задачи по разработке и налаживанию производства нового ракетного вооружения, комплексов крылатых ракет, современных образцов артиллерийских систем, высокоточных боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов, комплексов радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных радаров, средств космической разведки и другое", - добавил П.Порошенко.

Он упомянул налаживание производства украинских танков "Оплот", которые производились, но в полном объеме шли на экспорт.

"Ведь у украинской армии не было средств для того, чтобы закупить самые современные танки и вооружить ВСУ этими танками. Мы внесли изменения в госбюджет и первые танки "Оплот", производства Харьковского завода, поступят в ВСУ в этом году. Это наш ответ на просьбу украинских танкистов", - сказал глава государства.

Также, по его словам, речь идет о модернизации украинских БТРов, производстве военного бронеавтомобиля "Дозор-Б", закупке новых БПЛА, а также другого современного вооружения и военной техники.

"Важно, что часть представленных на этой выставке образцов вооружении я и военной техники уже на следующей неделе отправятся на линию столкновения", - отметил П.Порошенко.

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