Большинство вооружения, представленного на выставке в Киеве, отправится через неделю в зону АТО

Большая часть образцов вооружения и военной техники, которая сейчас представлена на выставке в центре Киева, на следующей неделе отправится в воинские части, которые находятся на линии соприкосновения в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Оружие, которое представлено сегодня на выставке - в надежных руках. Слава украинским воинам и слава работникам оборонных предприятий! Слава тем, кто кует оружие и тем, кто умело им владеет!", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

При этом глава украинского государства подчеркнул, что самое крепкое "железо" в нашей армии – "это то, из которого "сделаны" наши воины". "Это 42 Героя Украины. Это более трехсот тысяч женщин и мужчин, которые стали участниками боевых действий. Это те, кто отдал свою жизнь за Украину, и те, кто каждый день им рискует", - подчеркнул П.Порошенко.

Как сообщалось, ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что военная техника, которая будет демонстрироваться на выставке "Мощь непокоренных" на ул.Крещатик в Киеве с 22 по 27 августа по случаю 26-й годовщины независимости Украины, после празднования отправится в зону проведения антитеррористической операции.

"Во время выставки киевляне и гости столицы смогут ознакомиться с 67 единицами разнообразной военной техники: самоходно-артиллерийскими установками, танками различных модификаций, боевыми бронированными машинами, грузовыми и санитарными автомобилями и тому подобным. Техника уже находится в резерве и после торжеств поступит в боевые военные части Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины, выполняющие задание в зоне проведения АТО", - заявили в Генштабе.