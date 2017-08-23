В Минобороны сообщают об использовании боевиками тяжелого вооружения

Незаконные вооруженные формирования 28 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции на востоке Украины во вторник, четверо военнослужащих получили ранения и боевые травмы, погибших нет, подтвердил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий, к счастью, ни один украинский воин не не погиб, четверо военнослужащих вследствие боевых действий получили ранения и боевые травмы", - рассказал А.Мотузяник на брифинге в среду в Киеве.

По его словам, в большинстве - 15 из 28 обстрелов - незаконные вооруженные формирования использовали запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение.

В частности, на луганском направлении боевики 7 раз обстреливали позиции сил АТО, из них в 4 случаях применяли запрещенное вооружение. Основные боевые действия во вторник велись в Попаснянском районе. "Украинские войска активно вели огонь в ответ", - отметил спикер Минобороны.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие 11 раз, из них 4 – с использованием тяжелого вооружения, в частности, минометов. Боевики, как и ранее, вели обстрелы на участке Каменка-Авдеевка-шахта Бутовка, на Светодарской дуге и в районе Зайцево.

На мариупольском направлении боевики осуществили 10 обстрелов позиций сил АТО, из них с применением тяжелого вооружения 7 раз. В частности, после полуночи боевики обстреляли из минометов г.Марьинка, выпустив за 15 мин более 20 снарядов. В Гнутовом, Водяном, Талаковке применялась артиллерия, в частности, из 122-мм пушек за 4 часа было выпущено около полусотни снарядов.