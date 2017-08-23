Нацагентство по возврату активов получило доступ к информации о пересечении госграницы

Кабинет министров Украины одобрил предоставление доступа Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, к системе осуществления контроля лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу (система "Аркан").

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Правительство поручило Государственной пограничной службе Украины в месячный срок принять меры по предоставлению соответствующего доступа.

Как сообщалось, 9 августа правительство утвердило отбор юридических лиц, которые осуществляют реализацию арестованных активов Нацагентством по возврату активов в рамках закона "О публичных закупках".