События

12:10 23.08.2017

В Луганской области во вторник ликвидировали 32 пожара

За минувшие сутки, 22 августа, спасатели Луганской области ликвидировали 32 возгорания сухой травы на открытой территории общей площадью более 54 га.

Как сообщает Главное управления ГСЧС Украины в Луганской области, больше всего от пожаров пострадали Попаснянский (12 га) и Кременский (8,66 га) районы.

"Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных, удалось вовремя ликвидировать возгорания и предотвратить распространение огня на большую территорию, а также дачные и жилые дома. Причины возникновения пожаров пока выясняют специалисты", - говорится в сообщении.

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