Генпрокуратура подготовила Жириновскому подозрение в финансировании терроризма

Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении гражданину Российской Федерации, лидеру Либерально-демократической партии России Владимиру Жириновскому в финансировании терроризма.

Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры в среду, досудебное расследование установило, что В.Жириновский в марте-апреле 2014 года "с целью материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли отдельные депутаты Государственной Думы Российской Федерации и члены Либерально-демократической партии России, в том числе руководители и представители региональных филиалов партии, которые с соответствующей целью осуществляли сбор денежных средств с граждан России".

"За счет лично внесенного имущества и средств, а также средств, собранных с граждан РФ, указанная группа под руководством В.Жириновского, действуя, в том числе, по просьбе главы террористической группы "Сомали" М.Толстых (позывной "Гиви"), в течение 2014-2017 годов осуществила поставку представителям этих преступных формирований 6 транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями, некоторые из которых использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности, на территории Донецкого аэропорта", - говорится в сообщении.

По этим фактам преступной деятельности организованной группы Генпрокуратура составила сообщение В.Жириновскому о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.3 ст.27, ч.3 ст.258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, проводится комплекс следственных и процессуальных действий с целью установления всех обстоятельств уголовного преступления лиц, виновных в его совершении, и привлечения их к уголовной ответственности.