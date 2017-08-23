Полиция проверяет здания трех апелляционных судов в Одессе на наличие взрывчатки

Специалисты взрывотехнической службы и кинологи проверяют здания трех апелляционных судов в Одессе на наличие бомб и взрывных устройств.

Как сообщила в среду пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в 09:45 среды на спецлинию "102" поступило анонимное сообщение о том, что апелляционный суд Одессы заминирован.

В связи с тем, что в сообщении не был указан адрес суда, полиция приняла решения проверить здания всех апелляционных судов, находящихся в Одессе.

В настоящее время проверка продолжается.