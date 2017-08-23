Лесовоз в Закарпатской области упал в пропасть: два человека погибли

В урочище Брабилець с.Колочава Межгорского района лесовоз "Урал" съехал в пропасть, в результате ДТП погибли два человека и один получил травмы, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает в среду управление ГСЧС Украины в Закарпатской области на своей странице в соцсети Фейсбук, ДТП произошло 22 августа в 21:55.

"По предварительным данным, водитель лесовоза марки "Урал" не справился с управлением и съехал в пропасть. В результате ДТП погибли два человека 1983 и 1985 года рождения. Также один человек 1985 года рождения травмировался", - сказано в сообщении.

Пострадавший доставлен в Межгорскую районную больницу. Все пострадавшие - жители с.Колочава.