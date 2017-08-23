События

10:42 23.08.2017

Архив Харьковского апелляционного админсуда в результате пожара не пострадал, но водой залито почти 70% оргтехники

Апелляционный административный суд Харьковской области, где во вторник вечером произошел пожар из-за попадания молнии, в среду не работает.

Как сообщается на сайте Совета судей Украины, на 10:00 среды назначено собрание судей, на котором должны решить вопрос о дальнейшей организации работы суда.

"Как сообщил исполняющий обязанности руководителя аппарата суда Илья Янчевский, сейчас здание отключено от источников энергопитания и связи. Серверное оборудование, которым обеспечивается автоматизированная система делопроизводства суда (АСДС), работники суда вывезли в безопасное место еще во время пожара, и оно не пострадало; архив, дела, которые находились в кабинетах судей в металлических шкафах, частично залиты водой, но вполне подлежат восстановлению. Хуже с компьютерным оборудованием - от воды пострадали почти 70% компьютеров и оргтехника", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, под угрозой обвала находятся перекрытия 3-го этажа, наиболее поврежденные огнем и водой.

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Интерфакс-Украина
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