Глава Минобороны и секретарь СНБО убеждены в восстановлении территориальной целостности Украины

Министр обороны Украины Степан Полторак убежден, что вскоре Государственный флаг Украины будет поднят во всех населенных пунктах на Донбассе.

"Я убежден, что уже близок тот миг, когда Государственный флаг Украины будет поднят во всех городах и селах украинского Донбасса, как символ единства Украины и нерушимости ее границ", - говорится в поздравлении главы оборонного ведомства в связи с Днем Государственного флага Украины, размещенном на его странице в соцсети Facebook в среду.

По убеждению С.Полторака, сегодня, во время проверки украинского государства на историческую зрелость, поднятие флага имеет особое значение для участников антитеррористической операции, "которые ежедневно в боевых условиях, под пулями пророссийских наемников и регулярных российских войск, защищают нашу Родину от террористической угрозы".

С.Полторак напомнил, что государственными и ведомственными наградами были награждены свыше 56 тыс. защитников Украины. "За исключительное мужество и героизм, силу духа в борьбе за независимое украинское государство 32 офицерам Вооруженных сил Украины присвоено высокое звание - "Герой Украины". Шестнадцать из них героически погибли, защищая Украину", - сказал он.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов также убежден в скорое возвращение Государственного флага на всю территорию Донецкой и Луганской областей.

"Умытые кровью, пробитые пулями Государственные флаги как высшую святыню берегут наши воины. С Государственными флагами наши бойцы одерживают победу, шаг за шагом освобождая Украину от агрессора. Пройдет время, и сине-желтый флаг - олицетворение мирного неба и благословенной земли – будет поднят над всей территорией Украины: от Львова до Луганска, от Донецка до Севастополя", - говорится в поздравлении, размещенном на сайте СНБО в среду.