Допрос бизнесмена Дыминского назначен на 10:00 во Львове

Допрос бизнесмена Петра Дыминского, который может быть причастен к смертельному ДТП во Львовской области, назначен на 10:00 23 августа, сообщается на странице МВД Украины в соцсети Facebook в среду.

Согласно сообщению, допрос должен пройти в помещении служебного кабинета следователя отдела расследования ДТП следственного управления Главного управления Национальной полиции во Львовской области по адресу: г.Львов, ул. Бандеры, 1.

В МВД подтвердили, что П.Дыминскому вручена повестка для проведения следственных действий.

Как сообщалось, 18 августа на автодороге "Львов-Краковец" вблизи с.Ямельня Яворовского района Львовской области водитель автомобиля Mercedes-Benz S65 совершил столкновение с автомобилем Opel Astra, в результате чего погибла водитель "Опеля", 31-летняя жительница одного из сел Яворовского района Наталья Трила. В полиции изначально заявили, что за рулем "Мерседеса" был "43-летний львовянин".

Родственник погибшей Степан Мацевко, сообщивший о трагедии, утверждает, что за рулем "Мерседеса" находился сам П.Дыминский, а его сопровождал внедорожник Lexus. После ДТП П.Дыминский пересел в Lexus и скрылся с места происшествия, охранник, в свою очередь, утверждает, что находился за рулем автомобиля.

По информации СМИ, вину в ДТП взял на себя охранник П.Дыминского Андрей Борщ, который, как правило, ездит в кортеже в авто охраны бизнесмена. 21 августа Галицкий районный суд Львова принял решение о его аресте на два месяца без возможности внесения залога.

Во вторник народный депутат фракции "Народный фронт"Антон Геращенко сообщил, что допрос П.Дыминского назначен на 23 августа, ему уже вручена повестка, однако тот в 15:00 того же дня вылетел из Львова в Женеву (Швейцария). Он также заявляет, что во вторник утром следствие законным образом получило неопровержимые доказательства того, что за рулем автомобиля, сбившего насмерть 31-летнюю Н.Трилу, был точно не охранник П.Дыминского, который взял вину за ДТП на себя.

По словам А.Геращенко, Генеральная прокуратура определила подследственность расследования дела о возможной причастности П.Дыминского к гибели Н.Трилы за Главным следственным управлением Нацполиции.

П.Дыминский, 1954 г. р. – почетный президент ФК "Карпаты", совладелец телеканала ZІК, народный депутат Украины IV созыва.