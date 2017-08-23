Мощный тайфун обрушился на юг Китая и Гонконг

Мощнейший тайфун ударил по южной части Китая в провинции Гуандун и Гонконгу, стихия привела к отмене авиарейсов, закрытию школ и госучреждений, сообщает в среду сайт гонконгского издания "Саут Чайна морнинг пост".

Гонконгская метеорологическая служба выпустила предупреждение наивысшего, 10-го, уровня в связи со стихийным бедствием. По данным ее экспертов, из-за тайфуна уровень воды в водоемах местами может подняться на 5 метров. Максимальная скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 155 км/ч.

В Гонконге порывы ветра повалили деревья, улицы города оказались частично затоплены. В результате многие общественные учреждения, компании и учебные заведения оказались закрыты, также отменены около 400 авиарейсов и прервано транспортное движение и сообщение с Макао и близлежащими островами.

Кроме того, разгул стихии привел к приостановке торгов на Гонконгской фондовой бирже.

Власти города также распорядились об открытии 27 временных убежищ для эвакуированных из домов местных жителей.