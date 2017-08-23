Порошенко: главным гарантом независимости Украины являются Вооруженные силы и другие силовые структуры

Гарантией независимости Украины в настоящее время являются Вооруженные силы и другие силовые формирования, заявил президент страны Петр Порошенко.

"Нам свойственно познавать историю и учиться на ошибках наших предков. Утверждение независимости - это ответственность нашего поколения... Судьба государства зависит от каждого из нас, но главным гарантом являются Вооруженные силы, Нацгвардия и другие силовые структуры, которые защищают страну от российской агрессии", - сказал он в среду на Софийской площади, выступая по случаю Дня Государственного флага Украины.

Глава государства подчеркнул, что именно представители украинских силовых структур в 2014 году освободили от оккупации большую часть Донбасса, сотни украинских населенных пунктов.

"Наш долг - как перед прошлыми, так и перед грядущими поколениями - сделать все возможное, чтобы сине-желтый флаг снова гордо реял над всей территорией Украины, включая Крым, Севастополь, Донбасс", - подчеркнул П.Порошенко.