Правоохранители задержали начальника полиции охраны по подозрению в получении взятки

Генпрокуратура совместно со Службой безопасности Украины задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды начальника департамента полиции охраны Нацполиции Сергея Будника, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Сотрудники ГПУ совместно с СБУ и Нацполицией разоблачили на взятке начальника Департамента полиции охраны Украины генерала третьего ранга Будника, который через посредника требовал кроме официальных платежей более 80 тыс грн ежемесячно за предоставление услуг по физической охране", – написал он на своей странице в Фейсбук во вторник вечером.

Генпрокурор подчеркнул, что сотрудники спецслужбы задержали начальника департамента при получении взятки в размере 96 тыс. грн. Всего с июня текущего года злоумышленник успел получить более 170 тыс грн.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины в среду утром проинформировала, что сейчас органом досудебного расследования готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды) и будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция ч 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8-ми до 12-ти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.

С.Будник в 2008-2010 работал заместителем начальника Департамента ГАИ, с 2010 по 2014 был начальником Центра безопасности дорожного движения и автоматизированных систем при МВД Украины.

С апреля 2014 – первый заместитель начальника Департамента ГАИ, а с октября того же года – и.о. начальника Департамента Государственной службы охраны. На данный момент – начальник Департамента полиции охраны.