События

08:22 23.08.2017

Пожар в здании Харьковского апелляционного админсуда ликвидирован на площади 1,8 тыс кв м – ГСЧС

Пожар в здании Харьковского апелляционного админсуда, возникший накануне вечером, ликвидирован на площади 1,8 тыс кв м, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Состоянием на 6:50 среды пожар ликвидирован на площади 1,8 тыс кв м. Жертв и пострадавших нет. В результате пожара огнем уничтожена кровля и перекрытия чердака. К тушению пожара от ГСЧС привлекалось 39 ед. техники и 133 чел. в/с. Предварительная причина пожара - попадание молнии", – говорится в сообщении на сайте ведомства в среду утром.

На месте пожара работает оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как сообщалось, во вторник вечером возник пожар в трехэтажном здании апелляционного административного суда Харьковской области по ул.Семинарская, 46. В 23:33 вторника подразделениями ГСЧС пожар был локализован.

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