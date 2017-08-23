С 24 августа часть улицы Ярославов Вал в центре Киева станет пешеходной – КГГА

С четверга часть ул. Ярославов Вал станет пешеходной зоной, другая часть на участке от ул. И.Франко до Владимирской, а также на ул. Золотоворотской движение транспорта станет двусторонним, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 24 августа участок улицы Ярославов Вал между улицами Стрелецкой и Ивана Франко будет закрыта для движения автомобилей. Движение на части Ярославова Вала от ул. И.Франко до Владимирской, а также на ул. Золотоворотской станет двусторонним", – говорится в сообщении на сайте мэрии во вторник.

Отмечается, что эксперимент является частью совместного проекта по обновлению Ярославова Вала КГГА, ОО "Агенты перемен" и Аналитического центра CEDOS, при содействии первого заместителя главы мэрии Геннадия Плиса.

Презентация нового пешеходного пространства и обсуждение инициативы состоится 24 августа в 20.00 на улице Ярославов Вал между улицами Стрелецкой и Ивана Франко.

В мэрии уточнили, что целью инициативы является снижение чрезмерной транспортной загруженности "одной из самых красивых улиц Киева". Вместе с тем эксперимент направлен на уменьшение заторов в центральной части города и расширении пешеходных зон.

"Для того, чтобы район стал действительно удобным, он должен быть упорядочен. И самое важное - разобраться с транспортом, организовать поток автомобилей и движение пассажиров так, чтобы каждая из этих групп имела свое пространство. Для этого мы собираемся активно сотрудничать с активистами и прислушиваться к общественности. Только разумное зонирование позволит нам почувствовать настоящую красоту древнего района, и это надо сделать", - подчеркнул первый заместитель главы КГГА Г.Плис.

На перекрытой части Ярославова Вала для активизации местного сообщества на выходных пройдут воркшопы и образовательно-информационные события, связанные с жизнью улицы и современными подходами к городскому развитию. Также планируется проведение нескольких кинопоказов, организация детской программы.

Инициаторы эксперимента создали специальный сайт с ответами на часто задаваемые вопросы по перекрытию Ярославова Вала.