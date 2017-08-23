Лидер КНДР потребовал наращивать производство ракетных двигателей и элементов боеголовок – ЦТАК

Северокорейский руководитель Ким Чэн Ын дал указание о расширении производства твердотопливных ракетных двигателей и наконечников боеголовок ракет, сообщило в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидер страны посетил Институт химических материалов при Академии военных наук КНДР, где познакомился с процессом производства ракетных двигателей и наконечников боеголовок, сообщило агентство.

"Он дал указание институту о производстве большего числа твердотопливных ракетных двигателей за счет расширения процесса их изготовления с использованием углерода и углеродных материалов", - говорится в сообщении.

В июле текущего года КНДР осуществила пуски двух баллистических ракет "Хвансон-14", которые Пхеньян назвал межконтинентальными, объявив, что теперь он якобы в состоянии нанести ракетный удар по территории США.