События

06:14 23.08.2017

В центре Киева частично ограничат движение в связи с празднованием Дня Государственного Флага Украины и подготовкой ко Дню Независимости – КГГА

В среду в центре Киева будет частично ограничено движение в связи с празднованием Дня Государственного Флага Украины и подготовкой к празднованию Дня Независимости, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"23 августа, в столице будет ограничено движение транспорта ряда улиц в связи с празднованием Дня Государственного Флага Украины и подготовкой к празднованию 26-й годовщины независимости Украины", – говорится в сообщении на сайте КГГА.

Вместе с тем в мэрии отметили, что график перекрытия дорожного движения может изменяться в соответствии с изменениями в графике выдвижения вооружения и военной техники, о чем на сайте будет сообщено дополнительно.

Со схемами ограничений можно ознакомится по размещенной на сайте КГГА онлайн-карте.

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Интерфакс-Украина
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