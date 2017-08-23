В центре Киева частично ограничат движение в связи с празднованием Дня Государственного Флага Украины и подготовкой ко Дню Независимости – КГГА

В среду в центре Киева будет частично ограничено движение в связи с празднованием Дня Государственного Флага Украины и подготовкой к празднованию Дня Независимости, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"23 августа, в столице будет ограничено движение транспорта ряда улиц в связи с празднованием Дня Государственного Флага Украины и подготовкой к празднованию 26-й годовщины независимости Украины", – говорится в сообщении на сайте КГГА.

Вместе с тем в мэрии отметили, что график перекрытия дорожного движения может изменяться в соответствии с изменениями в графике выдвижения вооружения и военной техники, о чем на сайте будет сообщено дополнительно.

Со схемами ограничений можно ознакомится по размещенной на сайте КГГА онлайн-карте.