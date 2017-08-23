Несколько фотовыставок, посвященных участникам АТО, откроются в "Украинском доме" в Киеве 24 августа

Ряд фотовыставок, посвященных украинским военнослужащим-участникам АТО и объединенных в проект "Сквозь войну", откроются в четверг, 24 августа, в "Украинском доме" в центре Киева.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на пресс-конференции во вторник организаторы отметили, что этот проект - совместная инициатива Информационно-координационного центра, Украинского кризисного медиа-центра и "Украинского дома".

"Презентация - яркий пример цели, ради которой работает Информационно-координационный центр. Мы стараемся создать единую площадку, на которой хотим объединить людей, занимающихся проектами военной тематики для популяризации Вооруженных сил Украины", - рассказала директор Информационно-координационного центра Оксана Гаврилюк.

В рамках проекта состоится презентация фотовыставки Дмитрия Муравского, а также его первой книги "Сквозь войну. Взгляд волонтера". 10% от продажи этой книги будут распределены между волонтерскими организациями "Вернись живым", "Народный тыл" и Информационно-координационным центром.

Кроме того, состоится презентация мультимедийного проекта "Антидот" и фотовыставка "Военные капелланы, взгляд через душу" и фотовыставка Романа Николаева.