События

01:05 23.08.2017

В Белом Доме сняли режим ЧП

Секретная служба Белого дома сняла режим чрезвычайного положения на территории резиденции американского президента в Вашингтоне после обнаружения подозрительного предмета, сообщил во вторник американский телеканал Эй-би-си Ньюс.

Тревога в Белом доме была объявлена в 13:15 по местному времени в связи с обнаружением подозрительной сумки у северной ограды территории.

После обнаружения предмета секретная служба провела эвакуацию журналистов и рабочих с северной лужайки резиденции, было перекрыто движение на близлежащих дорогах. При этом президент Дональд Трамп на момент ввода ЧП находился вне Белого дома.

Детали инцидента пока не разглашаются.

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Интерфакс-Украина
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