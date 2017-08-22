Бизнесмен Дыминский, чей допрос назначен на 23 августа, вылетел в Швейцарию

Допрос бизнесмена Петра Дыминского, который может быть причастен к смертельному ДТП во Львовской области, назначен на 23 августа, ему уже вручена повестка, однако тот во вторник вылетел в Швейцарию, заявляет советник министра внутренних дел Украины, народный депутат фракции "Народный фронт"Антон Геращенко.

"В понедельник утром Петру Дыминскому была официально вручена повестка на допрос и он был предупрежден, что ему будет предложено сдать образец своей ДНК следователю. Допрос был назначен на среду 23 августа", - написал А.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

Он также заявляет, что во вторник утром следствие законным образом получило неопровержимые доказательства того, что за рулем автомобиля, сбившего насмерть 31-летнюю Наталю Трилу, был точно не охранник П.Дыминского, который взял вину за ДТП на себя.

В то же время, по словам парламентария, П.Дыминский, который в настоящее время пока еще имеет статус свидетеля, около 15:00 во вторник вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.

"Предупреждаю П.Дыминского, что если Вы завтра не явитесь на допрос к следователю, и не сдадите для экспертизы пробу Вашей ДНК, это может быть косвенным доказательством того, что за рулем "Mercedes" был совсем не Ваш 43 летний охранник. А это могли быть Вы или другой близкий Вам человек. Кто на самом деле был за рулём Mercedes… следствие установит при любых обстоятельствах… И никакие деньги, ни связи не помогут настоящему виновнику… уйти от предусмотренной законом ответственности", - подчеркнул А.Геращенко.

Он также рассказал, что Генеральная прокуратура во вторник, в 14:00, определила подследственность расследования дела о возможной причастности П.Дыминского к гибели Н.Трилы за Главным следственным управлением Нацполиции.

Как сообщалось, 18 августа на автодороге "Львов-Краковец" вблизи с.Ямельня Яворовского района Львовской области водитель автомобиля Mercedes-Benz S65 совершил столкновение с автомобилем Opel Astra, в результате чего погибла водитель "Опеля", 31-летняя жительница одного из сел Яворовского района. В полиции изначально заявили, что за рулем "Мерседеса" был "43-летний львовянин".

Родственник погибшей Степан Мацевко, сообщивший о трагедии, утверждает, что за рулем "Мерседеса" находился сам П.Дыминский, а его сопровождал внедорожник Lexus. После ДТП П.Дыминский пересел в Lexus и скрылся с места происшествия, охранник, в свою очередь, утверждает, что находился за рулем автомобиля.

По информации СМИ, вину в ДТП взял на себя охранник П.Дыминского Андрей Борщ, который, как правило, ездит в кортеже в авто охраны бизнесмена. 21 августа Галицкий районный суд Львова принял решение о его аресте на два месяца без возможности внесения залога.

П.Дыминский, 1954 г. р. – почетный президент ФК "Карпаты", совладелец телеканала ZІК, народный депутат Украины IV созыва.