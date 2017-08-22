Экс-начальник крымской исполнительной службы уведомлен о подозрении в госизмене

Бывший начальник Государственной исполнительной службы в Автономной Республике Крым уведомлен о подозрении в государственной измене, сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым во вторник.

"Указанный гражданин Украины, точно зная о факте оккупации полуострова Крым вооруженными силами Российской Федерации, будучи государственным служащим, добровольно согласился перейти в незаконно созданный орган оккупационных властей с подчинением РФ и занять пост исполняющего обязанности заместителя начальника Федеральной исполнительной службы судебных приставов по "Республике Крым", тем самым действовал в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в производстве открытом по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) продолжается, решается вопрос об избрании экс-чиновнику меры пресечения.