Прокуратура возбудила дело по факту массового избиения арестантов в Одесском СИЗО

Прокуратура Одесской области переквалифицировала уголовное производство по факту массового избиения арестантов в Одесском СИЗО с "превышения власти с использованием насилия" (ч.2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины) на "пытки" (ч.2 ст. 127 365 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщил во вторник в ходе брифинга прокурор Одесской области Олег Жученко, организаторам и участникам избиения грозит до 10 лет лишения свободы.

О.Жученко в ходе брифинга продемонстрировал журналистам видеозаписи с камер наблюдения в СИЗО, на которых видно, как группа людей крепкого телосложения в балаклавах и камуфляже с использованием спецсредств жестоко избивает группу людей. Он сообщил, что в ходе расследования ситуации сотрудники прокуратуры выявили факты избирательного отношения работников СИЗО к некоторым "подопечным" и предоставления им преференций.

"После убийства сотрудника СИЗО обыски и другие мероприятия проводились не во всех камерах. К некоторым заключенным сотрудники учреждения вообще не заходили и не проверяли соблюдение режимных требований", - отметил О.Жученко.

По его словам, что по этому факту прокуратура начала также уголовное производство по факту служебного подлога (ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины), так как документация, которую изучили следователи прокуратуры, свидетельствует о проведении после убийства обысков и всех необходимых мер во всех камерах и корпусах.

Также в связи с обнаружением в одном из кабинетов работников пенитенциарного учреждения портрета Феликса Дзержинского начато уголовное производство по ч.2 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (пропаганда представителем власти коммунистического и национал-социалистического, тоталитарных режимов).

В настоящее время следователи прокуратуры продолжают следственно-оперативные мероприятия.

Как сообщалось, вечером 17 августа заключенный Одесского СИЗО убил и расчленил сотрудницу следственного изолятора. Правоохранители разоблачили подозреваемого в убийстве - им оказался 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе, ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По факту гибели женщины органы полиции начали уголовное производство по п.13 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство). Кроме того, следователи прокуратуры Одесской области начали уголовное производство по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Позднее правоохранители установили, что подозреваемый в убийстве в последнее время практически не появлялся в своей камере, а жил в хоздворе, где размещался свинарник. При этом санкция суда на то, чтобы заключенный более двух часов был вне камеры, отсутствует. Также в хоздворе были обнаружены незарегистрированные нож и топор, с помощью которых преступник убил и расчленил свою жертву.

На время расследования от своей должности был отстранен начальник Одесского СИЗО Вячеслав Коваль.

Кроме того, сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с представителем уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Одесской области Анатолием Пазичуком провели проверку соблюдения прав заключенных в Одесском СИЗО, в ходе которой выявлены "факты бесчеловечного обращения" с находящимися там людьми. По результатам проверки начато уголовное производство по ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о необходимости полного обновления силовых структур пенитенциарной системы и намерен поднять этот вопрос на встрече с премьер-министром Владимиром Гройсманом в понедельник. "Буду добиваться конкурса на все админдолжности и полного обновления силовых структур Пенитенциарки. Сегодня встреча с премьером", - написал генпрокурор на странице в Фейсбуке.