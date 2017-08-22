Порошенко открыл мост через Северский Донецк

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии открытия моста через р.Северский Донец в г.Изюм Харьковской области, капитально отремонтированного впервые за последние 17 лет.

"Раньше сколько здесь можно было провозить через мост? 11 тонн. Сегодня – 30 тонн. Де-факто это новый мост", - сказал П.Порошенко на церемонии открытия моста во вторник в Харьковской области.

Президент отметил, что около 30% средств на капремонт моста были получены в результате так называемого таможенного эксперимента, который предусматривает, что при условии перевыполнения таможенного плана 50% остается в области и направляется на строительство дорог. "Сегодня мы с вами стоим и видим эффективность этого эксперимента", - сказал П.Порошенко

По его словам, на капремонт моста были потрачены средства из госбюджета в сумме 13 млн грн, таможенного эксперимента – в сумме 7 млн грн и местных бюджетов – в сумме чуть больше 2 млн грн.

П.Порошенко также подчеркнул, что считает приоритетным строительство дороги Харьков-Изюм-Славянск.

"Мы не можем ждать год-два-три. Дорога должна быть построена в этом году, и мы видим уже первую реализацию. Единственное, что глава обладминистрации (глава Харьковской областной государственной администрации Светличная Юлия – ИФ.) доложила мне, что Министерство финансов пока что почему-то запланировало в бюджетной росписи строительство дороги в декабре. Я хочу сообщить новость: в декабре дороги не строятся, а по тем дорогам, которые строят в декабре очень тяжело ездить... Мое указание министру финансов (Александру Данилюку – ИФ.) немедленно внести изменения: первые деньги, первые тендеры, первая предварительная оплата должна пройти в августе, а не в декабре", - сказал П.Порошенко.

После церемонии перерезывания символической ленточки президент также пообщался с изюмскими детьми и предложил им проехаться через новый мост на его автобусе. Сам П.Порошенко прошел часть моста с изюмчанами, а потом присоединился к детям в автобусе.

"Всем детям понравилось!", - сообщил П.Порошенко, выходя из автобуса на другом конце моста.

Ремонт моста в Изюме через реку Северский Донец на трассе Киев-Харьков-Довжанский начат осенью 2016 года. Объект не ремонтировался в течение 17 лет и находился в аварийном состоянии. Глава Харьковской ОГА Юлия Светличная поставила перед специалистами задачу сдать отремонтированный мост до 24 августа.

Длина моста - 210 метров. Его называют стратегическим, поскольку эта дорога связывает Харьковскую область с зоной АТО.