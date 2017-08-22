События

16:54 22.08.2017

Правоохранители в 2017 году возбудили более 20 дел в отношении одесских таможенников и налоговиков

Правоохранительные органы в период с января по июль 2017 года начали и расследуют 24 уголовных производства в отношении работников органов Государственной фискальной службы в Одесской области.

Как сообщила во вторник пресс-служба ГУ ГФС в области, из них 19 дел – в сфере таможенного дела и 5 – по налоговикам.

Половина уголовных производств в отношении фискалов ведется по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Также по материалам управления внутренней безопасности ГУ ГФС в Одесской области начато одно уголовное производство в отношении гражданина, который предлагал неправомерное вознаграждение работникам органов ГФС.

В то же время, как сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры, правоохранители разоблачили на взятке начальника управления Подольской государственной налоговой инспекции.

По информации прокуратуры, чиновник требовал и получил 300 долл. взятки от предпринимателя за уменьшение суммы штрафных санкций, начисленных по результатам налоговой проверки, и непривлечение к ответственности за выявленные нарушения.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

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