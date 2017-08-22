Суд продлил Гужве меру пресечения

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения главному редактору интернет-издания "Страна.ua" Игорю Гужве в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога до 22 сентября текущего года.

Таким образом, во вторник суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила продлить меру пресечения И.Гужве на два месяца.

Согласно решению суда о мере пресечения, И.Гужва не должен покидать Киев без уведомления следственных органов и суда.

Как сообщалось, 24 июня Шевченковский райсуд Киева избрал для И.Гужвы меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца с альтернативой залога в сумме 544 тыс грн.

26 июня адвокат И.Гужвы, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш сообщила, что замглавреда "Страна.UA" Светлана Крюкова внесла залог. 27 июня И.Гужва вышел из Лукьяновского следственного изолятора Киева.

29 июня прокуратура Киева подала апелляционную жалобу на меру пресечения в виде залога, потребовав увеличить журналисту размер залога с 544 тыс. грн до 3,2 млн грн.

14 июля Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Шевченковского райсуда Киева относительно размера залога И.Гужве.

И.Гужва был задержан вечером 22 июня в Киеве. По словам генпрокурора Юрия Луценко, И.Гужва требовал и получил $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По словам генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео и фото доказательства данного правонарушения. Утром 23 июня народный депутат из фракции Радикальной партии Украины Дмитрий Линько подтвердил, что И.Гужва требовал от него деньги.

В тот же день пресс-служба прокуратуры г.Киева сообщила, что руководителя интернет-издания "Страна.ua" И.Гужву и его посредника задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в крупных размерах). Вечером И.Гужве было вручено уведомление о подозрении в совершении этого преступления.