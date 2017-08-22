Порошенко поручил МИД инициировать рассмотрение на Совбезе ООН вопроса непричастности Украины к ракетной программе КНДР

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел инициировать рассмотрение на Совете безопасности ООН вопроса непричастности Украины к ракетной программе Корейской Народно-Демократической Республики, сообщается на официальном сайте главы государства.

"С учетом выводов комиссии (Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля - ИФ), хочу поручить Министерству иностранных дел Украины подготовить группу экспертов и инициировать рассмотрение этого вопроса на закрытом заседании Совета безопасности ООН", - сказал П.Порошенко, приняв доклад об итогах работы рабочей группы по вопросам проверки информации, изложенной в статье издания "The New York Times" от 14 августа 2017 года.

"Отдельно нужно обнародовать выводы рабочей группы и Межведомственной комиссии и проинформировать наших международных партнеров и инициировать проведение аналогичного расследования соответствующими странами. В первую очередь, такую же открытость должна продемонстрировать Российская Федерация", - добавил глава украинского государства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, руководитель рабочей группы Александр Турчинов доложил президенту, что во исполнение его поручения рабочая группа и Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля провели проверку обнародованной изданием "The New York Times" информации о возможной передаче государственным предприятием "Производственное объединение Южный машиностроительный завод" ракетных технологий, в частности, ракетных двигателей РД-250, в Северную Корею.

"По итогам проведенной работы и на основании предоставленных государственными органами материалов рабочая группа констатирует: существующая система государственно-экспортного контроля международных передач товаров военного назначения и товаров двойного использования исключает возможность передачи таких товаров в страны, в отношении которых введен соответствующие санкции Совета безопасности ООН", - сказал А.Турчинов.

Секретарь СНБО сообщил, что в ходе проверки и профессионального анализа имеющейся информации и материалов госорганов, члены рабочей группы, Межведомственной комиссии и эксперты подчеркивают, что Украина добросовестно и последовательно соблюдает взятые на себя международные обязательства, в частности, действует механизм жесткого госконтроля выполнения и верификации международных обязательств, взятых в рамках выполнения Договора о нераспространении ядерного оружия и режима контроля над ракетными технологиями.

"Агрессия России против Украины осуществляется сегодня в форме гибридной войны, в ходе которой Россия, кроме ведения боевых действий, мощно использует тщательно спланированные информационные провокации для системной дискредитации Украины как надежного и прогнозируемого партнера. В частности, в таких чувствительных для международного общества сферах как военно-техническое сотрудничество", - отметил он.

По словам секретаря СНБО, "одной из задач таких провокаций манипуляция общественным сознанием с целью маскировки Российской Федерацией собственной активного участия во многих деструктивных кампаниях". "В этом контексте рабочая группа считает статью в издании "The New York Times" элементом информационного прикрытия и отвлечением внимания мирового сообщества от вероятного участия РФ в реализации северокорейских ракетных программ. Рабочая группа единогласно пришла к аргументированным выводам, которые полностью опровергают причастность Украины к реализации программ по разработке баллистических ракет в Северной Корее", - отметил А.Турчинов.