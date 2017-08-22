"Укроборонпром" инициирует перед Кабмином бюджетную компенсацию затрат судозавода им. 61 коммунара на содержание крейсера "Украина"

Госконцерн "Укроборонпром" инициирует перед Кабинетом министров бюджетную компенсацию затрат ГП "Судозавод им. 61 коммунара" (Николаев) на содержание недостроенного крейсера "Украина", информируют украинские региональные медиа со ссылкой на главу госконцерна Романа Романова.

Как пишет николаевское издание "НикВести", в ходе рабочего визита в Николаев во вторник, глава "Укроборонпрома" заявил, что продвигаемая госконцерном инициатива "по демилитаризации" недостроенного военного корабля, находящегося на балансе судозавода, на данном этапе не нашла поддержку в правительстве.

"Мы не нашли поддержку Кабмина в этом вопросе (о "демилитаризации" крейсера - ИФ). Заводу должны 60 млн грн, поэтому мы инициируем…вынесение на Камбин для компенсации этих ресурсов из бюджета, чтобы выплатить зарплату", - сказал Р.Романов.

"Проект этого решения сегодня будет зарегистрирован в Кабмине. Надеюсь, нас поддержат, и мы не получим противостояние. Ведь подобные решения в стенах Минэкономразвития не находили свою реализацию", - сказал он.

Как сообщалось, ракетный крейсер "Украина" (до 1998 года - "Адмирал флота Лобов") заложен для ВМФ СССР на Николаевском "Судостроительном заводе им. 61 коммунара" в 1984 году и должен был стать четвертым кораблем проекта 1164 ("Атлант"). В 1990 году крейсер был спущен на воду, в 1996 году его достройка была приостановлена в связи с отсутствием финансирования. На разных этапах в Киеве заявляли о планах достройки либо продажи крейсера зарубежным заказчикам, включая Индию, КНР, РФ, однако эти планы так и не были реализованы. Степень готовности военного корабля оценивалась в более 90%, крейсер был частично оснащен артиллерийским и радиотехническим вооружением. По некоторым оценкам, содержание крейсера обходилось бюджету в размере около $1 млн в год.

С учетом отсутствия на сегодняшний день каких-либо перспектив продажи или достройки крейсера на мощностях отечественного судпрома, а также с каждым годом все более высокой степени износа материалов и оборудования корабля, в числе экономически целесообразных вариантов специалисты называют демонтаж пригодного для реализации оборудования и утилизацию крейсера.

Входящее в состав "Укроборонпрома" с 2011 года по решению правительства ГП "Судостроительный завод им. 61 коммунара" - в прошлом один из крупнейших судозаводов Украины, выпускавший в том числе, военные корабли. Последние годы судозавод испытывает серьезные проблемы с загрузкой заказами и кадрами.