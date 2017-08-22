События

16:00 22.08.2017

Пожар на территории лесного хозяйства в Днепропетровской области ликвидирован

Спасатели ликвидировали пожар на территории Павлоградского лесного хозяйства (урочище Павлоградские Пески) в Днепропетровской области, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пожар на территории Павлоградского лесного хозяйства был ликвидирован в 11:30 во вторник.

"По состоянию на 14:00 22 августа продолжается патрулирование территории для предотвращения возникновения повторных возгораний", - информируют в ГСЧС.

К тушению пожара были привлечены 178 человек и 18 единиц пожарной и специальной техники, от ГСЧС - 66 человек и 13 единиц техники, в том числе самолет АН-32П.

Авиация ГСЧС выполнила 2 сброса воды на очаги горения (16 т воды).

В ГСЧС напомнили, что возгорание хвойного леса на территории Павлоградского лесного хозяйства на площади около 40 га (из них 10 га – верховой площади) произошло около 15:00 в понедельник, 21 августа.

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