Судья Соломенского суда Кицюк была противоправно задержана полицейскими в феврале 2017 года

Задержание судьи Соломенского районного суда Киева Виктории Кицюк полицейскими в феврале 2017 года с применением наручников и физической силы якобы за парковку в неположенном месте признано судом противоправным.

Данное решение принял 1 августа Шевченковский районный суд Киева, сообщает пресс-служба адвокатского объединения "Aver Lex".

Адвокат Ольга Просянюк отметила, что согласно решению суда полицейские не только не имели оснований для задержания В.Кицюк, но даже не имели права требовать предъявления документов водителя и применять любые административные взыскания.

"В частности, подтверждено, что автомобиль Виктории Кицюк был припаркован в соответствии с правилами дорожного движения, поскольку отсутствовали знаки, запрещающие остановку или стоянку, и не было никаких препятствий для движения других авто. Она лишь не могла самостоятельно выехать с места парковки, поскольку ее автомобиль был заблокирован, и на момент задержания уже обратилась за помощью, которую и ожидала", - пояснила она.

Как сообщалось, 22 февраля Совет судей Украины обратился к руководству Национальной полиции Украины с просьбой немедленно предоставить объяснения относительно попытки задержания судьи Соломенского райсуда Киева В.Кицюк.

В Совете судей тогда напомнили, что согласно законодательству Украины, "судья не может быть задержан или удержан под стражей или арестом до вынесения обвинительного приговора суда, за исключением задержания судьи во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления".

27 апреля судья В.Кицюк своим решением продлила на два месяца меру пресечения отстраненному на время следствия главе Государственной фискальной службы Роману Насирову в виде содержания под стражей с альтернативой залога.