События

15:17 22.08.2017

Кабмин уменьшил предельную численность сотрудников исполнительной службы Минюста на 102 человека

Кабинет министров Украины уменьшил предельную численность сотрудников органов исполнительной службы Министерства юстиции на 102 человека до 7,95 тыс. человек.

Согласно постановлению №622 от 18 августа, правительство установило, что в рамках предельной численности работников Минюста численность работников органов государственной исполнительной службы составляет 7тыс. 954 человека (ранее - 8 056 человек).

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Интерфакс-Украина
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