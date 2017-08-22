В Украине задождит, 24 августа в Киеве без осадков

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять влажный и прохладный воздух североатлантического происхождения, сообщает Укргидрометцентр.

На большей части территории страны дожди, лишь в большинстве южных, а ночью и в западных областей без осадков; в восточных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, днем в западной и южной части отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем 15-20°; в южной и восточной частях ночью 12-17°, днем 21-26°; в Карпатах ночью и днем 5-10° тепла.

В Киеве - кратковременные дожди; температура ночью 12-14°, днем 17-19°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 августа самая высокая температура днем была +35,3 в 2007 году, самая низкая ночью +7,5 в 1976 году.

24 августа в северных, Полтавской, ночью и в Харьковской областях местами небольшой дождь, днем на севере Левобережья умеренный дождь, кое-где гроза; на остальной территории без осадков. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, в северных областях порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°; днем 21-26°, в северных областях 15-20°.

В Киеве - без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 17-19°.

22 августа температура воды в Черном и Азовском морях 22-25°, в Днепре возле Киева 23°.