В ГСЧС контролируют ситуацию с лесными пожарами и указывают на случаи поджогов

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям совместно с другими органами власти контролирует ситуацию с пожарами в природных экосистемах, заявляет глава ГСЧС Николай Чечеткин.

"Совместными усилиями службы с другими центральными и местными органами власти ситуацию с пожарами на территории Украины в природных экосистемах удается контролировать, несмотря на то, что обстановка чрезвычайно сложная и ежесуточно ликвидируется около 400 лестных пожаров", - сказал он во вторник на заседании межведомственного оперативного штаба государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Н.Чечеткин указал на рост количества пожаров в лесных массивах в 2,7 раза и их площадей в 3 раза, на торфяниках - почти в 2 раза, их площадь выросла на 20%, на открытых участках местности - в 2 раза, их площадь увеличилась в 1,7 раз. По его словам, больше всего пожаров в лесных массивах возникает в Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях, на торфяниках – в Киевской области, на открытых участках местности – в Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.

При этом Н.Чечеткин отметил, что если, например, проанализировать зафиксированные спутником время и места возникновения 18 августа очагов пожаров на территории Петропавловского лесничества Днепропетровской области, то только с 9:00 до 9:19 зафиксированы 12 очагов возгорания. "Это может указывать на поджоги, замаскированные под природные факторы, или неосторожное обращение с огнем", - подчеркнул он.

В свою очередь, вице-премьер-министр Украины – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко обратил внимание, что по умышленным поджогам или неосторожному обращению с огнем открыто только 31 уголовное производство. "Я бы хотел, чтобы и органы местного самоуправления, и органы внутренних дел усилили работу с точки зрения выявления таких фактов, и не нужно закрывать на это глаза", - сказал он.

Г.Зубко также отметил важность превентивных мероприятий на местном уровне. "Нужно ограничить въезд в лесные массивы на праздничные дни, ограничить возможность охоты", - указал вице-премьер.