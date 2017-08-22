В преддверии минского заседания ТКГ в Киеве обсудили вопросы функционирования инфраструктуры Донбасса

Совещание под руководством вице-премьера Украины - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко по вопросам функционирования инфраструктурных объектов Донбасса и ситуации с экологией прошло в Киеве накануне заседания Трехсторонней контактной группы, запланированного на среду, 23 августа.

"Экологическая ситуация на Донбассе, которая остается проблемной как на подконтрольной территории, так и на временно оккупированной. Функционирование объектов водо-, газо-, электроснабжения, а также железнодорожного транспорта в Донецкой и Луганской областях. Восстановление инфраструктуры населенных пунктов на линии столкновения. Эти главные вопросы сегодня рассматривали на рабочем совещании со всеми профильными ведомствами и представителями Трехсторонней контактной группы", - написал Г.Зубко на своей странице в Facebook.

По его словам, эти вопросы будут обсуждаться на заседании Трехсторонней контактной группы. Среди важных задач он назвал обеспечение жителей населенных пунктов на линии столкновения теплом в зимний период, добавив, что будут предложены все возможные варианты.

В свою очередь, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины (1994-2005) Леонида Кучмы Дарья Олифер отметила, что на этом совещании были рассмотрены вопросы функционирования инфраструктурных объектов Донбасса, в том числе в контексте проблем, которые рассматриваются в рамках работы группы.

"Решены несколько рабочих задач по формированию позиции Украины в рамках ТКГ; улучшено взаимодействие как между органами центральной власти, так и на местном уровне с целью решения острых социально-экономических вопросов, особенно актуальных в канун отопительного сезона. Есть четкая позиция Украины, выделено несколько ключевых задач", - написала Д.Олифер в Фейсбуке.

В совещании принял участие Л.Кучма. Кроме того, среди участников встречи – представители Министерства иностранных дел, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Министерства регионального развития, Министерства обороны, НАК "Нафтогаз Украины", "Ощадбанка", Государственной фискальной службы, СБУ, "Укрэнерго" и Госпогранслужбы.