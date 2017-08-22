Кабмин Украины открыл автомобильный пункт пропуска "Бронница" на госгранице с Молодовой

Кабинет министров Украины открыл автомобильный пункт пропуска "Бронница" (Винницкая область) на государственной границе с Молодовой.

Согласно распоряжению №565 от 18 августа, пункт пропуска предназначен для пассажирского и грузового (до 3,5 тонн) автомобильного сообщения с постоянным режимом функционирования и круглосуточным временем работы.

Министерству иностранных дел поручено проинформировать дипломатическое представительство Молдовы в Украине об открытии международного пункта пропуска.