В Киеве произошло более 440 пожаров в природных экосистемах

Почти по всей Украине пока что действует высший уровень пожарной опасности, ввиду чего возникают масштабные пожары в природных экосистемах, и Киев не является исключением, отмечают в ГУ Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в столице.

В обнародованном во вторник сообщении отмечается, что "на сегодняшний день в Киеве уже насчитывается 442 пожара в природных экосистемах города, общая площадь которых составляет 123,63 га, а 24 из них произошли именно в лесных массивах на площади 8,8 га".

Ввиду того, что лесные пожары крайне опасны, спасатели должны быть готовы к любой ситуации. При масштабной лесном пожаре в ликвидации привлекаются как работники лесопарковых хозяйств, так и пожарно-спасательные подразделения, а при необходимости - и другие спасательные службы.

В рамках отработки действий по оперативной ликвидации таких возгораний во вторник службы и ведомства Киева провели совместные тактические учения, где отработали совместные действия при сложном лесном пожаре. Участие в учениях приняли спасатели ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве и Киевской горгосадминистрации, работники КП "Святошинское лесопарковое хозяйство", представители Святошинской райгосадминистрации, привлекались медики и психологи Главного управления.

На сегодняшний день подобные учения являются весьма актуальными. Как отметил заместитель начальника столичного главка ГСЧС Валерий Борис: "Во время таких тренировок все привлеченные службы имеют возможность усовершенствовать свои умения и навыки и отработать взаимодействие. Каждый знает свое направление работы, и при подобной ситуации необходимо действовать коллективно, от этого зависит последующее развитие событий и жизни граждан".