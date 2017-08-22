События

13:20 22.08.2017

Один украинский военный погиб возле Авдеевки, еще один ранен вблизи Зайцево

Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения в результате обстрелов противника в зоне АТО за минувшие сутки, подтверждает спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий во время вражеского обстрела наших укреплений возле Авдеевки погиб наш военнослужащий. Еще один получил ранения вблизи Зайцево, также вследствие вражеского обстрела", - рассказал он на брифинге во вторник в Киеве.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В Финляндии двое неизвестных ранили беженца

Число пострадавших при столкновении поездов в пригороде Филадельфии выросло до 42 человек

В РФ задержали режиссера Серебренникова

Генсек НАТО поддержал инициативу Трампа по Афганистану

На шахте в Донецкой области смертельно травмирован горняк

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и Израиль начинают переговоры об отмене роуминга

Киевский ЦУМ будет наращивать долю собственной торговли

В преддверии минского заседания ТКГ в Киеве обсудили вопросы функционирования инфраструктуры Донбасса

Кабмин Украины открыл автомобильный пункт пропуска "Бронница" на госгранице с Молодовой

В Киеве произошло более 440 пожаров в природных экосистемах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price
РЕКЛАМА