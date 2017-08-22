Один украинский военный погиб возле Авдеевки, еще один ранен вблизи Зайцево

Один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения в результате обстрелов противника в зоне АТО за минувшие сутки, подтверждает спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий во время вражеского обстрела наших укреплений возле Авдеевки погиб наш военнослужащий. Еще один получил ранения вблизи Зайцево, также вследствие вражеского обстрела", - рассказал он на брифинге во вторник в Киеве.