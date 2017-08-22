В Финляндии двое неизвестных ранили беженца

В Финляндии в Вантаа (Vantaa) двое неизвестных ранили ножом беженца, предварительно спросив его, мусульманин ли он.

Как сообщил в полицию 20-летний беженец, в воскресенье вечером к нему подошли двое неизвестных, один из которых чисто говорил по-фински, а другой с эстонским акцентом. Они спросили у него, является ли он мусульманином, и ударили ножом, сообщила во вторник газета Helsingin sanomat.

Пострадавших отделался легким ранением и смог сбежать.

Полиция пока не сообщает о задержании нападавших.

Комиссар полиции Маркку Хелениус (Markku Helenius) рассказал изданию, что дело расследуется по составу преступления "оскорбление действием".

"Не могу в данный момент подтвердить, что полиция занимается преступлением как совершенным на почве расизма. Это одна из линий расследования", - сказал в то же время порталу телерадиовещания Yle комиссар полиции Юха Спрингар (Juha Springar).

Происшествие случилось через день после того, как 18 августа в центре города Турку 18-летний марокканец Абдеррахман Мешкан (Abderrahman Mechkah) зарезал ножом двух женщин и ранил еще восемь человек.