В Украине нужно решить вопрос с дуализмом власти, - Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает необходимым разрешить вопрос дуализма власти в государстве.

"Если мы хотим помочь Украине надо остановиться в дуализме, нужно решить ключевой вопрос Конституции: мы будем парламентской или президентской, или среди тут и между там. Если мы не решим этот вопрос, то реформы, которые проводим ... не будут решены глубинно", - сказал он в ходе круглого стола "Украина в современном мире. Итоги первой четверти независимости" во вторник в Киеве.

По словам Л.Кравчука необходим единый курс, которого придерживались бы все лидеры.

Так, должны быть решены "вопросы войны, бедности и вопрос построения такой системы управления государством, где бы решались вопросы коррупции и реформ".