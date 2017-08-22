События

12:28 22.08.2017

В Украине нужно решить вопрос с дуализмом власти, - Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает необходимым разрешить вопрос дуализма власти в государстве.

"Если мы хотим помочь Украине надо остановиться в дуализме, нужно решить ключевой вопрос Конституции: мы будем парламентской или президентской, или среди тут и между там. Если мы не решим этот вопрос, то реформы, которые проводим ... не будут решены глубинно", - сказал он в ходе круглого стола "Украина в современном мире. Итоги первой четверти независимости" во вторник в Киеве.

По словам Л.Кравчука необходим единый курс, которого придерживались бы все лидеры.

Так, должны быть решены "вопросы войны, бедности и вопрос построения такой системы управления государством, где бы решались вопросы коррупции и реформ".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Число пострадавших при столкновении поездов в пригороде Филадельфии выросло до 42 человек

В РФ задержали режиссера Серебренникова

Генсек НАТО поддержал инициативу Трампа по Афганистану

На шахте в Донецкой области смертельно травмирован горняк

МИД выясняет, есть ли украинцы среди пострадавших при землетрясении

ПОСЛЕДНЕЕ

Подавляющее большинство украинцев считают себя патриотами

На Гонконг надвигается тайфун Хато

Трансляция пресс-конференции на тему "Грабительские тарифы ЖКХ: как КГГА обирает киевлян"

Группу "клофелинщиков" ждет суд за ограбление в Киеве и избиение до смерти турка

МИД реализует 200 имиджевых проектов до конца 2017 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog5785.html
РЕКЛАМА