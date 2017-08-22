События

11:56 22.08.2017

Число пострадавших при столкновении поездов в пригороде Филадельфии выросло до 42 человек

Как минимум 42 человека получили ранения, когда пассажирский поезд врезался в пустой поезд, стоявший на станции в пригороде Филадельфии в американском штате Пенсильвании, сообщает во вторник телеканал NBC.

Ранее сообщалось о 33 получивших ранения пассажирах.

По словам представителя транспортного управления по юго-востоку Пенсильвании Хизер Редферн, инцидент произошел примерно в 00:15 по местному времени в пригороде Аппер-Дарби.

"Все 42 пассажира, находившиеся в поезде, который ехал, получили травмы, но все эти травмы не угрожающие жизни", - заявила она.

Причины столкновения пока неясны.

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