Число пострадавших при столкновении поездов в пригороде Филадельфии выросло до 42 человек

Как минимум 42 человека получили ранения, когда пассажирский поезд врезался в пустой поезд, стоявший на станции в пригороде Филадельфии в американском штате Пенсильвании, сообщает во вторник телеканал NBC.

Ранее сообщалось о 33 получивших ранения пассажирах.

По словам представителя транспортного управления по юго-востоку Пенсильвании Хизер Редферн, инцидент произошел примерно в 00:15 по местному времени в пригороде Аппер-Дарби.

"Все 42 пассажира, находившиеся в поезде, который ехал, получили травмы, но все эти травмы не угрожающие жизни", - заявила она.

Причины столкновения пока неясны.