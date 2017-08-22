МИД реализует 200 имиджевых проектов до конца 2017 года

Министерство иностранных дел Украины намерено реализовать до конца 2017 года около 200 имиджевых проектов в рамках программы публичной дипломатии, сообщил начальник управления публичной дипломатии МИД Анатолий Соловей.

"Управление публичной дипломатии вместе с украинскими дипломатическими учреждениями только до конца этого года запланировало и реализует около 200 имиджевых проектов за границей", - сказал он в ходе круглого стола "Украина в современном мире. Итоги первой четверти независимости" во вторник в Киеве.

По его словам флагманским проектом, который МИД намерен реализовать до конца года, является проект "Украинский институт".