События

11:49 22.08.2017

МИД реализует 200 имиджевых проектов до конца 2017 года

Министерство иностранных дел Украины намерено реализовать до конца 2017 года около 200 имиджевых проектов в рамках программы публичной дипломатии, сообщил начальник управления публичной дипломатии МИД Анатолий Соловей.

"Управление публичной дипломатии вместе с украинскими дипломатическими учреждениями только до конца этого года запланировало и реализует около 200 имиджевых проектов за границей", - сказал он в ходе круглого стола "Украина в современном мире. Итоги первой четверти независимости" во вторник в Киеве.

По его словам флагманским проектом, который МИД намерен реализовать до конца года, является проект "Украинский институт".

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