Коммунальщики демонтировали около 15 незаконных МАФов возле ст. м. "Политехнический институт"

Сотрудники коммунальных служб столицы во вторник демонтировали около 15 незаконно установленных временных сооружений возле станции метро "Политехнический институт", сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).

"Сегодня возле метро "Политехнический институт" были демонтированы незаконные временные сооружения. Таким образом, нам удалось освободить подход к лицею № 142, который эти МАФы перекрывали. К тому же, на месте демонтированных киосков коммунальщики проведут благоустройство и озеленят территорию", – цитируется в сообщении директор департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Андрей Фищук.

По его словам, владельцы незаконных временных сооружений были уведомлены о демонтаже в предусмотренные законодательством сроки. Демонтаж киосков прошел в штатном режиме при участии сотрудников сферы благоустройства и Национальной полиции.

Как отмечается в сообщении, с начала 2017 года коммунальные службы Киева демонтировали более 1 тыс. незаконных временных сооружений, еще 1,2 тыс. планируется демонтировать до конца года.