База абонентов мобильной связи за год снизилась , а пользователей интернета выросла

Число абонентов мобильной связи в Украине на 1 июля 2017 года составляло 55,72 млн, что на 1,7% меньше чем по состоянию на начало текущего года и на 1 июля 2016 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

Согласно ее данным, база "домашних" пользователей мобильной связи сократилась сильнее – на 2,4% с начала года и на 2,8% с июля прошлого года и составила на 1 июля 2017 года 51,57 млн.

Максимальное число абонентов мобильной связи Госстат зафиксировал на 1 января 2014 года – 62,46 млн, в том числе "домашних" – 58,83 млн. После прекращения учета абонентов в Крыму и Севастополе, а также на части территории АТО максимум был зафиксирован на 1 июля 2015 года – 61,74 млн, в том числе "домашних" – 58,05 млн.

В то же время, согласно данным Госстата, число пользователей интернета в Украине в последние годы продолжает неуклонно расти: на 1 июля 2017 года оно достигло 17,7 млн, что на 5,9% превышает показатель на начало текущего года и на 20,3% – показатель на 1 июля 2016 года.

Основная доля приходится на широкополосный доступ (ШПД) – 16 млн, из которых беспроводный ШПД – 10,91 млн, что соответственно на 9,2% и 12,1% лучше показателей годичной давности.

Что касается абонентов телевидения, то в текущем году Госстат перестал публиковать статистику по спутниковому и интерактивному телевидению. Поэтому корректно можно говорить лишь о сокращении за второй квартал 2017 года числа абонентов кабельного телевидения на 1,3% – до 2,37 млн, в том числе цифрового – на 0,6%, до 0,74 млн.